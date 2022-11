La Juventus deve accelerare i tempi per quel che riguarda il rinnovo di contratto di Iling Jr. Il baby talento bianconero ha infatti stregato tutti i tifosi nelle sue prime apparizioni con i grandi e proprio per questo vorrebbero vedere il suo futuro a tinte bianconere ancora per molto tempo. Bisogna affrettarsi però, perchè stando a quanto riportato dalla versione odierna del Corriere dello Sport infatti, sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse di Lipsia ed Eintracht Francoforte.