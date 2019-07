Oltre al danno la beffa. Verrebbe da pensare questo di fronte ad una clamorosa notizia riportata dal Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il Real Madrid non si sarebbe rassegnato per Paul Pogba e starebbe valutando diverse contropartite tecniche da proporre al Manchester United per abbassare le pretese economiche dei Red Devils. Uno dei sacrificabili è Isco: il fantasista spagnolo non rientra nei piani di Zinedine Zidane ed è un obiettivo di mercato della Juventus. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, i bianconeri rischierebbero di trovarsi superati addirittura su due fronti. I campioni d’Italia, per ora, danno la priorità a Matthjis De Ligt, ma prestano attenzione all’evoluzione della situazione.