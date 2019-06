Adrien Rabiot si prepara a sciogliere i nodi sul suo futuro. Il centrocampista francese lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero a fine giugno. Sul ragazzo ventiquattrenne ci sono la Juventus ed il Manchester United. I bianconeri sembrano la prima opzione, a giudicare dai contatti ammessi dal ragazzo, tentato dall’avventura in Italia. Tuttavia, secondo il Daily Mail, il giocatore potrebbe anche cambiare idea: i Red Devils fanno sul serio e minacciano di far saltare l’affare alla Vecchia Signora.