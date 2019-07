Il Manchester United è alle prese con un processo di rifondazione piuttosto importante. Dopo una stagione deludente, i Red Devils stanno cercando di costruire una squadra altamente competitiva. Uno degli obiettivi per il centrocampo è Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham. Per il danese il club inglese arriverebbe a sborsare 80 milioni di euro. Se così fosse, sarebbe un problema per Juventus e Real Madrid, le principali pretendenti al giocatore vicecampione d'Europa con gli Spurs.