Nell’ultimo mese si era parlato molto di Bruno Guimaraes, centrocampista dell’Atletico Paranaense paragonato a Emerson per il suo modo di interpretare il proprio ruolo. Dotato di un buon piede ed abile nella gestione della sfera, il ragazzo si è distinto anche per la capacità di aggredire gli spazi lasciati scoperti dalle difese avversarie. Si potrebbe definire un mediano atipico. La Juventus aveva da tempo messo gli occhi su di lui, ma la concorrenza continua a crescere: oltre a Inter, Napoli e Chelsea, da poco si è inserita anche la Roma, pronta a stravolgere la propria squadra. I bianconeri, per il momento, temporeggiano, aspettando di avere più chiara la situazione generale.