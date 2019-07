L'Inter sta costruendo una squadra di alto livello per la prima stagione di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L'obiettivo, dopo aver rimpolpato la rosa con il gradito acquisto di Stefano Sensi dal Sassuolo, è quello di portare a Milano un grande nome per il reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic, per il quale la Lazio chiede circa 80 milioni di euro. L'obiettivo è condiviso con Juventus e Real Madrid, che da tempo seguono Milinkovic: novità a riguardo sono attese già nei prossimi giorni.