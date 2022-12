Con il passare dei giorni il nome di Dusan Vlahovic è sempre più al centro delle attenzioni di diversi top club europei, che ora stanno osservando con attenzione quanto accade in casa Juve. Oltre all'Arsenal e al Liverpool, in queste ore sarebbe emerso anche l'interesse di un altro club di rilievo. Come riportato da Calciomercato.it infatti, anche il Psg avrebbe iniziato a sondare il terreno per l'attaccante serbo.