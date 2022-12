Dopo aver incantato in questo avvio di campionato con l'Ajax, Mohammed Kudus ora sta rubando la scena anche ai Mondiali in Qatar. Il 22enne ha infatti realizzato una doppietta nell'ultima gara disputata e ora ha attirato su di se le attenzioni di moltissimi club. Su di lui c'è il forte interesse della Juve già da diverse settimane, che però dovrà fare i conti anche con l'ingresso in scena del Barcellona, piombata sull'attaccante in queste ultime ore e che avrebbe una corsia preferenziale con i Lancieri.