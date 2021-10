Una buona e una cattiva notizia per l'da Vilnius: c'era da aspettarselo, laha battuto la Lituania 4-0 e ha agganciato gli azzurri a quota 14 in testa al gruppo C, nella corsa alla qualificazione ai Mondiali 2022. Per la squadra guidata da Petkovic reti di Embolo (2), Steffen e Gavranovic e pratica archiviata. Tuttavia, pur a pari punti, gli svizzeri restano dietro: il 4-0 non è bastato infatti a migliorare la differenza reti rispetto a quella degli azzurri (11 a 9), un piccolo vantaggio in vista dello scontro diretto in programma a Roma il prossimo 12 novembre, penultimo impegno prima della partita finale che Chiellini e compagni giocheranno contro l'Irlanda del Nord.