Da Agipronews:

"Tre vittorie consecutive, con dieci gol all’attivo e soltanto tre incassati: i numeri recenti parlano in favore della Juve e bastano ai bookmaker per rilanciare i bianconeri in orbita scudetto. Il pronostico stilato questa mattina dagli analisti di Planetwin365 parla chiaro: a dispetto dei sette punti dalla vetta (ma con una partita in meno) il decimo tricolore consecutivo della Juventus è tornato a bassa quota, 2,75. Solo l’Inter, che ha sorpassato da qualche settimana proprio la Juve come favorita numero uno, ha una valutazione migliore, a 2,50, ma il margine è davvero ridotto e tutto potrebbe cambiare dopo lo scontro diretto di domenica prossima. Terza forza il Milan capolista, a 4,00, mentre continua a scendere la quota dell’Atalanta, tornata a livelli di eccellenza e giocabile adesso a 11. Più distanti Napoli e Roma, rispettivamente a 15 e 17."