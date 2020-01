di BN

Due pesi e due misure. Questo è quanto emerge dal provvedimento del giudice sportivo, che oggi ha squalificato Lautaro Martinez per 2 giornate in seguito alla palatale e reiterata protesa nei minuti finali di Inter-Cagliari. Una scelta diversa rispetto a quanto stabilito per Rodrigo Bentancur poco più di un mese fa.



Lautaro, si legge nel comunicato, ha ricevuto due giornate per “aver assunto, con estrema platealità, un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; reiterando dopo la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara”. Una motivazione simile, se non uguale, a quella adottata per Bentancur: “Tre giornate per avere, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante”. Una diversità di scelte che colpisce. La reazione, scomposta ed esagerata, avuta dai giocatori di Inter e Juve è stata pressoché uguale. Entrambi sono stati espulsi prima di reiterare proteste e atteggiamenti irriguardosi verso l’arbitro. Ci chiediamo, dunque, perché Lautaro ha ricevuto due giornate e Bentancur tre? Perché Lautaro ha insultato l’arbitro in spagnolo? Non ci sembra una motivazione pluasibile. Resta quindi una diversità di trattamento evidente. E, se è vero che Lautaro salterà il derby tra Inter e Milan, è altrettanto vero che, prendendo due giornate anziché tre, sarà a disposizione di Conte per la sfida alla Lazio. Un caso?