Non ci sono Luis Suarez ed Edin Dzeko nella lista di Fabio Paratici per rinforzare l'attacco della Juve nella prossima stagione. Uno di loro arriverà in bianconero ma non saranno soli. La volontà del CFO bianconero, infatti, sarebbe quella di portare alla Continassa un secondo attaccante centrale che possa crescere alle spalle di uno dei due bomber. E il nome perfetto sarebbe quello di Moise Kean. Un grande ritorno dopo un anno in chiaroscuro all'Everton che però non vorrebbe cederlo in prestito biennale con obbligo di riscatto come invece chiede la Juve.