Attacco Juventus, Nico Gonzalez più certo della permanenza di Yildiz: cosa filtra

VALERIO_PENNICINO

Yildiz può lasciare la Juventus?

Con l'addio di Arek Milik ormai quasi certo , per via dei tanti problemi fisici che di fatto gli hanno impedito persino di esordire in bianconero in questa stagione, per lasi preannuncia un'estate di grande lavoro sul mercato per l'attacco, considerando che anche Dusan Vlahovic è più vicino all'addio che alla permanenza mentre Randal Kolo Muani dovrà capire come il PSG deciderà di gestire il suo futuro. Per nulla definite, ad oggi, nemmeno le situazioni diL'attaccante turco classe 2005 è arrivato praticamente a costo zero alla Continassa (eccetto per i premi di valorizzazione) nell'estate del 2022, quando la Juventus lo ha prelevato dal Bayern Monaco. Oggi, il suo valore per il club bianconero è vicino ai 60 milioni di euro, e la sua eventuale cessione permetterebbe di ottenere una plusvalenza netta, migliorando in un solo colpo l'attuale bilancio e quello futuro, offrendo così a Cristiano Giuntoli la possibilità di muoversi sul mercato in entrata. Già tre club inglesi hanno manifestato interesse per lui.

Nico Gonzalez può lasciare la Juventus?

Nico Gonzalez, acquistato invece dalla Fiorentina per circa 35 milioni di euro e diventato ufficialmente della Juventus a partire da febbraio, è paradossalmente più "stabile", anche se non certo per il suo rendimento che non è stato in linea con le aspettative, con un solo goal in campionato e numerosi problemi fisici che lo hanno limitato riducendo il suo valore: la scelta più opportuna sarebbe quella di cercare di rilanciarlo, a patto che non ci siano nuovi infortuni.