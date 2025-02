Da Vlahovic a Kolo Muani, poi Osimhen e Adeyemi: Juventus, cosa cambia in attacco

Le situazioni di Vlahovic e Kolo Muani

Con la chiusura del mercato di gennaio, laguarda già al futuro, con l’intento di rafforzare il proprio attacco. Se la sessione estiva del 2024 aveva visto numerosi movimenti in centrocampo, e il mercato invernale del 2025 si era concentrato principalmente sul rafforzamento della difesa per coprire le assenze causate dagli infortuni, la prossima estate vedrà un focus particolare sulla linea offensiva della squadra, conche cercherà di risolvere i nodi che ruotano attorno ai principali attaccanti.Due questioni centrali, che influenzeranno direttamente le scelte di mercato della Juventus, riguardanoIl futuro del serbo sembra essere lontano da Torino: con il suo contratto in scadenza nel 2026, è sempre più improbabile che Vlahovic rinnovi. Per evitare di vederlo andare via a parametro zero tra qualche anno, la Juventus potrebbe decidere di metterlo sul mercato durante l'estate, cercando un’offerta soddisfacente.



I possibili innesti in attacco: da Adeyemi a Osimhen



Ritorno di fiamma per Lookman

Al contrario, per Kolo Muani, arrivato a gennaio con un prestito secco dal PSG,Tuttavia, il PSG preferirebbe un obbligo di riscatto, e la trattativa si concentrerà proprio su questo aspetto.Per quanto riguarda i nuovi arrivi, sono diversi i nomi che circolano tra gli obiettivi della Juventus. Uno dei profili più interessanti è quello di Karim, attaccante del. Giuntoli aveva già provato a portarlo a Torino durante l’estate 2024, senza successo, e il giocatore è stato recentemente monitorato anche dal Napoli.Un altro nome caldo per l'attacco bianconero è quello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che Giuntoli conosce bene. Attualmente in prestito al Galatasaray,rappresenta un’opportunità da non sottovalutare, anche se la concorrenza per il suo acquisto sarebbe sicuramente alta.Nelle ultime ore, però, è riemerso un altro nome che potrebbe finire nel mirino della Juventus: Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. Il nigeriano, che già lo scorso mercato estivo era stato accostato ai bianconeri, è tornato di attualità. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ci sono stati recenti contatti tra la Juventus e l'entourage del giocatore, con la possibilità di un trasferimento nella prossima estate.Lookman, che si è imposto come uno degli attaccanti più interessanti della Serie A, è valutato almeno 50 milioni di euro, una cifra che non può essere considerata un affare, considerando la politica di vendita sempre molto rigida dell’Atalanta. Dopo la lunga trattativa per Teun Koopmeiners, che ha visto la Juventus sborsare 60 milioni di euro, ci si aspetta una "telenovela" di mercato anche per Lookman.