Il futuro attaccante della Juve? Alessio Tacchinardi non ha dubbi su chi scegliere tra Nicolò Zaniolo e Angel Di Maria. Ecco il pensiero dell'ex giocatore bianconero, intervenuto ai microfoni di Tuttosport: "Sono profili totalmente diversi. Bisogna vedere anche il lato economico, però visto che Chiesa e Vlahovic sono giovani, con Zaniolo assieme a loro due formeresti un tridente che ti mette a posto per 10 anni. Questo capendo prima le condizioni fisiche di Zaniolo e le sue ambizioni. Punterei su di lui, anche se Di Maria mi piace tanto, ma i parametri zero non mi entusiasmano. Sono agli ultimi contratti della carriera e hanno già vinto tanto".