Il punto sul mercato, che in casa Juve passa dalla difesa, dal centrocampo, ma anche dall'attacco. Sì, perché nonostante al momento le posizioni nel reparto bianconero scarseggino favorendo il sovraffollamento, la Juve è alla ricerca di un nuovo profilo. Con Higuain e Mandzukic in uscita, infatti, c'è una nuova idea che affianca il nome di Mauro Icardi: Duvan Zapata. Lo afferma il Corriere di Bergamo, che spiega come il colombiano piaccia alla Juventus, anche se dovrebbe servire un'offerta da 50 milioni di euro per convincere l'Atalanta, che ha già acquistato Muriel.