La Juve sta monitorando i vari profili per l'attacco in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Oltre alla pista italiana che porta a Hojlund dell'Atalanta, c'è un altro nome che piace molto a Cristiano Giuntoli. Ovvero Jonathan David, attaccante del Lille su cui c'è anche il Napoli in caso di addio di Osimhen. Il centravanti ha una valutazione di 50 milioni di euro e in questo caso non entrerebbero in gioco contropartite. Lo riferisce il Corriere dello Sport.