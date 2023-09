Cristiano Giuntoli lavora per il futuro della Juve ed anche in attacco il dirigente studia le prime mosse. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nella lista del club c'è Guirassy, centravanti 27enne dello Stoccarda e Boniface, ventiduenne del Bayer Leverkusen. Su entrambi i giocatori c'è anche l'interesse del Milan.