Spunta una nuova idea per la quarta punta della Juventus: in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino, i bianconeri stanno pensando diper risparmiare su quello slot e investire su altri reparti. Se invece il portoghese dovesse decidere di lasciare Torino, a quel punto i bianconeri andrebbero sul mercato alla ricerca di un top player in attacco che possa diventare anche un simbolo fuori dal campo.