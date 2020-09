Stasera vi stiamo raccontando la situazione attuale dell'attacco della Juventus. O meglio, delle trattative per il nuovo centravanti. C'è lo stallo tra Suarez e Dzeko, con il nodo passaporto tra Barcellona e Torino e il nodo Milik tra Roma e Napoli. E poi c'è l'ultima suggestione, quella legata a Olivier Giroud. In questa girandola di nomi non trovano più spazio due nomi accostati alla Juve nelle ultime settimane: Alvaro Morata, il cui acquisto dall'Atletico Madrid sarebbe stato complicato, ed Edinson Cavani, "comodo" in quanto già svincolato ma dalle alte richieste d'ingaggio.