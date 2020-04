2









La Juve guarda anche alla Premier League per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione: tra questi Gabriel Jesus e Harry Kane. A proposito dell'attaccante inglese, come scrive il The Guardian, la Juve può avere strada libera perché un altro dei club interessati, il Manchester United, ha mollato il colpo. Il centravanti del Tottenham e della nazionale inglese continua a guardarsi attorno, voglioso di una nuova sfida. La Juventus guarda interessata, anche se gli obiettivi primari sono Icardi e Gabriel Jesus; con gli Spurs che sparano alto: 170 milioni di euro per il cartellino dell'"Uragano".