Cristiano Ronaldo non è eterno, la Juventus deve lavorare anche in prospettiva nel reparto offensivo. Un attacco che peraltro già adesso ha i nomi contati e deve contare sulla creatività di mister Pirlo per garantire rotazioni adeguate. Una lista di nomi per il futuro bianconero la stila oggi Tuttosport. Si va da Gianluca Scamacca, del Genoa in prestito dal Sassuolo e punto fermo delle nazionali giovanili azzurre, fino a due giovani olandesi: Donyell Malen del PSV e Myron Boadu dell'Az Alkmaar, entrambi membri della scuderia di Mino Raiola.