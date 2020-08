6









L'arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo ha portato in dote anche dei nomi in chiave mercato che fino a tre giorni non circolavano. Ad esempio Sportitalia ieri ha rivelato che il nuovo tecnico bianconero ha individuato in Alvaro Morata, attualmente all'Atletico Madrid, un possibile profilo per il dopo Higuain. Morata e Pirlo hanno giocato insieme nella Juve nella stagione 2014-2015, terminata con la finale di Champions League persa a Berlino contro il Barcellona. Ecco quindi un'ipotesi alternativa a quelle già circolate con insistenza negli ultimi mesi, primo tra tutti Arkadiusz Milik per cui la trattativa è pienamente in corso.