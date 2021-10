Stasera Inter-Juventus potrebbe essere definitiva come l'attacco dell'Inter contro la compattezza della Juventus? Forse un po' riduttivo, anche perché ogni big match fa un po' storia a sé, e oltretutto Allegri è in procinto di varare una variabile tattica col 3-5-2 tutta da scoprire in questa sua Juve-bis.Ma diamo un'occhiata alle statistiche messe in luce oggi dalla Gazzetta dello Sport:L'Inter ha segnato 23 gol ed è migliore attacco del campionato, mentre la Juve con le sue 12 reti è il peggior attacco tra le prime 8 della classe.Andando su alcuni singoli chiave, vediamo che il centravantidi percentuale realizzativa, l'incursoregià all'attivo e il metronomodei passaggi chiave rispetto a Locatelli.Insomma, la Juve è chiamata a contenere un avversario dalla produzione offensiva importante. L'ha già fatto in Champions League col Chelsea annullando Lukaku. Ora c'è da essere profeti anche in patria. E lo farà anche grazie alla propria solidità difensiva: solo il Napoli concede meno tiri agli avversari in questo inizio di campionato, eCapitano.