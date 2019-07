L'attacco della Juventus è "in vetrina". Così lo definisce Sport Mediaset, che sottolinea come ben tre tra i protagonisti del reparto offensivo bianconero siano in partenza in questa caldissima estate di mercato. Il futuro di Gonzalo Higuain lontano da Torino sembra ormai segnato, con la Roma in pole position per il suo trasferimento, ma anche Mario Mandzukic è tra i nomi in partenza. E, nel caso in cui il centravanti croato non dovesse trovare una destinazione utile, sarà Moise Kean a fare le valigie.