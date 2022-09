Come racconta Gazzetta, non c’è proprio niente da divertirsi pere la. E sarebbe meglio evitare altre battute del genere: sembrano snob, si ritorcono contro e fanno più male. Qui siamo nello sprofondo. Gli unici a ridere — come dopo la più bella barzelletta di sempre — sono quelli del Monza. Avevano un punto in sei partite, hanno cambiato allenatore in corsa, da Stroppa a Palladino, e dato una lezione di calcio alla squadra che non c’è. Meriti e demeriti, il confine è invisibile. Resta l’ectoplasma di una Juve che si contorce sempre più in sé stessa e nei suoi fantasmi.