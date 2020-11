Juventus-Cagliari, ottava giornata di campionato. Ecco i numeri, riportati dal sito bianconero:



UN SOLO GOL (SUBITO) NELLA PRIMA MEZZ'ORA - La Juventus ha subito un solo gol nei primi 30 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato - bianconeri miglior difesa anche nel secondo tempo (due gol subiti, entrambi arrivati in pareggi per 1-1 contro Verona e Lazio).



PRECISIONE BIANCONERA - La Juventus ha una percentuale di passaggi riusciti dell'88.3%, la più alta in questo campionato.