"Conti in rosso, deficit e. Dei nostri tifosi non ve ne fotte una sega!!". Poi, "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata, noi siamo la Juventus F.C. No alla Superlega...". Attacco diretto da parte della Curva Sud ad Andrea Agnelli.Gli striscioni sono stati piazzati all'esterno dell'Allianz Stadium e sono stati firmati dai Viking Juve, gruppo ultras di rilievo tra quelli che occupavano la curva bianconera. Una presa di posizione molto forte. E non è la prima volta.