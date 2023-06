Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'attacco adi Luigi Garlando:"Possiamo considerare Moise Kean un ricco bambinone viziato che lascia il ritiro dell’Under 21 perché si annoia e non sente motivazioni forti. Oppure chiederci se dietro all’incapacità di concentrarsi e di dare il massimo alla professione per il quale è tagliato, dietro all’indifferenza per un campionato d’Europa, senza l’orgoglio di dimostrare il proprio talento, ci sia un malessere. Forse il centravanti juventino vive semplicemente il calcio come un Bancomat che gli permette di divertirsi altrove. Mario Balotelli lo ha fatto per un’intera carriera, sperperando un grande talento, pago dello stipendio che rimediava comunque. O, forse, abbandonare il ritiro dell’Under 21, non rispettare gli orari a Coverciano e alla Juve, fare scherzi con Zaniolo è un modo per mostrare la propria inquietudine".