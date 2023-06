Le parole dial Telegraph:"La UEFA pensa solo ad arricchirsi, continua ad aggiungere partite al nostro calendario".La risposta di: "Prima di parlare, bisogna informarsi. I soldi vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio. Non arricchiscono la UEFA o me personalmente. Lo spiego spesso, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano".