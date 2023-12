Come ripetono spesso gli allenatori, certe partite non hanno bisogno di essere preparate, così come non hanno bisogno di essere particolarmente caricate dal punto di vista emotivo.che si giocherà domani sera sicuramente è una di queste. A riscaldare ulteriormente l’aria, in queste ore, è l’ambiente azzurro.– A fischiare l’inizio del match sarà l’arbitro più esperto in forza all’Aia, Daniele Orsato. Come racconta oggi Il Mattino, però,Il motivo? Orsato è l’arbitro di Inter-Juventus del 2018, delle polemiche su Pjanic. Il giorno dopo ci sarebbe stato il crollo partenopeo con la Fiorentina e lo “scudetto perso in albergo”.– Ad aumentare il carico è Aurelio De Laurentiis con una stoccata che è difficile non immaginare diretta alla Juventus, visto che è la squadra che ha saputo inanellare un ciclo di 9 scudetti vinti consecutivi. Queste le parole del presidente azzurro: "Vogliamo regalare quest'esperienza speriamo ripetibile,. Ci vogliono condizioni per vincere che siano sempre le stesse. Lo stesso vale per i calciatori, subentra appagamento, frustrazione. Ci sono poi anche gli avversari che si rinforzano. Noi abbiamo avuto il più grande allenatore, Spalletti, e un po' di fortuna che ci vuole sempre".- Sulle parole di De Laurentiis, oltre che su quelle di esponenti politici che hanno attaccato la Juventus, ha risposto Allegri in conferenza: "Rispondere non serve a niente, serve fare. E' così. Fare, lavorare, cercare di portare a casa i risultati. Commentare le parole altrui... Ognuno può esprimersi come vuole, dobbiamo cercare di portare i risultati. Poi conta questo".