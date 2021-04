Se non puoi battere l'Atalanta... falla fuori. Andando in Superlega. Domenica pomeriggio la Juve ha perso contro i nerazzurri e allo scoccare della mezzanotte in presidente Agnelli ha annunciato che la squadra farà parte della nuova competizione nella quale però non ci sarà la squadra di Gasperini. "Un atto prepotente, arrogante, quasi dittatoriale: tu mi sconfiggi perché sei più abile, io ti faccio fuori dal calcio che conta perché sono più potente". Così ha definito il gesto il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti.