Arturo Vidal ha deluso tutte le aspettative di chi pensava che potesse diventare l'uomo in più dell'Inter. Avvio di stagione in salita dopo il ritorno in Italia, a commentare le sue prime partite è stato l'ex interista Nicola Berti: "Secondo me deve perdere due chiletti - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Lo dico apertamente, è la verità. E' arrivato con l'etichetta del campione, ora deve dare di più. Può darsi che senta la mancanza di pubblico, ma se vedo Barella quando gioca sembra che lo faccia davanti a 80mila persone. E ha 23 anni".