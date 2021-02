1









Ciccio Graziani ha commentato così i primi mesi da allenatore di Andrea Pirlo: "Ma che me ne frega di quello che ha vinto - attacca l'ex attaccante negli studi Mediaset - Fare l'allenatore è diverso. Stare in campo o in panchina sono completamente due cose diverse, io ci sono posso passato e posso dirvi che è così. Mettere Pirlo sulla panchina della Juventus è stato un azzardo, perché come per ogni professione bisognerebbe fare un tirocinio e magari poteva iniziare da vice".