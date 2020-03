Duro attacco de Il Corriere dello Sport nei confronti della Juventus e specialmente di quei calciatori tornati a casa durante l'emergenza coronavirus: "Nel giorno in cui il governo annuncia multe salate per chi viola i divieti, sui social impazzano le foto degli juventini fuggiti a casa, prima che scadessero i 14 giorni di isolamento previsti dalla legge - scrive Alessandro Barbano -. Ce n'è una di Douglas Costa: ritrae lui a torso nudo in piscina e in primo piano la procace fidanzata con un costume leopardato. Sopra c'è scritto "Meu amor, @nathaliafelix".