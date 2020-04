1









Duro attacco di Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport: "Non abbiamo ancora sentito le voci di Sarri e Conte, politicamente e non solo i tecnici più importanti. Oltre che i meglio pagati, gente che ha avuto il coraggio di sfidare il mondo, fare causa ad Abramovic (Conte) di sganciarsi dagli Agnelli per poi ripresentarsi come principale antagonista (sempre Antonio), tipi capaci di mostrare il dito medio napoletano agli juventini due anni prima di farsi offendere dai napoletani per aver fatto il salto della quaglia (Sarri). Professionisti che hanno saputo lottare anche contro le differenze e le cattiverie della stampa inglese che Cellino definirebbe "razzista" o anti-italiana".



TIRATE FUORI I C.... - "Due mesi un Conte ci ha invaso e l'altro è evaso. Dov'è finito l'ex ct della Nazionale? Perché non ci fa sapere cosa pensa realmente della situazione che si è venuta a creare? La posizione del suo ad, Marotta, è chiara solo a Marotta. Ma conte, che è un panchin-leader, da che parte sta? E Maurizio primo in classifica? Agnelli ha firmato una lettera in cui ha confermato l'intenzione di completare la stagione, ma parte un'intervista su Jtv la bocca di Sarri è rimasta cucita. Questo - come avrebbe detto Gigi Radice - è il momento di tirare fuori i coglioni, prima che siano loro ad avere il sopravvento".