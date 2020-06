L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui problemi tattici della squadra di Maurizio Sarri, che essenzialmente possono essere riconducibili a deficit di organico. Senza Higuain, alle prese con guai fisici, la Juventus non ha un attaccante di ruolo che riempia l’area: Cristiano Ronaldo parte per definizione defilato da sinistra, Dybala è un 10 che viene a raccogliere palla quasi a centrocampo. In avanti resta sempre un buco che non permette la finalizzazione del gioco sarriano. Spiegato il motivo per cui Allegri non rinunciava a Mandzukic, pur sacrificando la Joya. In secondo luogo, resta sempre il problema mezzala. La Juve non ha centrocampista dal gol facile, e se Khedira e Ramsey dovevano essere le armi in più della ripresa, si sono fermati a box prima di sparare qualche cartuccia.