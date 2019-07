Dopo Joao Felix, l'Atletico Madrid strappa un altro obiettivo di mercato alla Juventus. Si tratta di Renan Lodi, talentuoso terzino sinistro '98 in arrivo dall'Atletico Paranaense. Il giovane brasiliano era tra i tanti nomi sul taccuino di Fabio Paratici per rinforzare la corsia mancina in estate. Questo il comunicato del club a riguardo:



"L'Atlético de Madrid e il Club Athletico Paranaense hanno formalizzato l'accordo per il trasferimento di Renan Lodi che legherà il terzino sinistro brasiliano al nostro club per le prossime sei stagioni. Il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto dopo aver superato con successo le visite mediche che ha sostenuto alla Clinica Universitaria di Navarra".