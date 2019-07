Tanti obiettivi possono far venire il mal di testa. L'Atletico Madrid si trova costretto a dover far ordine dopo aver aperto diversi fronti sul mercato. Secondo quanto riportato da Marca, attualmente la priorità assoluta riguarda la trattativa con i cugini del Real per James Rodriguez. L'attaccante colombiano è una pedina importante per Diego Simeone, al punto da essere considerato l'obiettivo numero uno. Così, i Colchoneros si defilerebbero dalla corsa a Christian Eriksen, uno dei nomi accostati alla Juventus. I bianconeri potrebbero trarne vantaggio affondando il colpo per il centrocampista danese.