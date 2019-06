La Juventus parte in prima fila nella corsa a Paul Pogba. Il ritorno del centrocampista francese a Torino dal Manchester United sembra un'ipotesi più che plausibile in vista del prossimo mercato estivo. I bianconeri, però, dovranno far fronte alla concorrenza del Real Madrid, con Zinedine Zidane che lo vuole a tutti i costi ai Blancos. Su Pogba, però, c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Per sbloccare l'affare ci sarebbe anche il nome di Antoine Griezmann sul piatto, un profilo da tempo gradito ai Red Devils.