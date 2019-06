Si fa sempre più distante e difficile il sogno Joao Felix. L'attaccante del Benfica, vera rivelazione dell'ultima Europa League, è vicinissimo all'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno individuato nel giocatore portoghese classe 1999 il profilo ideale per rimpiazzare il partente Antoine Griezmann. Tuttavia, l'annuncio della realizzazione dell'affare ancora tarda ad arrivare. Un motivo di speranza per tutti i club che puntavano a Joao. Tuttavia, secondo A Bola, semplicemente si sarebbe ai dettagli della trattativa e l'ufficializzazione arriverà solamente dal 1 luglio per 123 milioni di euro.