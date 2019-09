E' un po' un anno zero, per l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone dovrebbe scendere in campo contro la Juventus con il 4-3-3, con il Cholo che attingerà a piene mani dal reparto dei nuovi arrivati. Un mercato davvero importante, quello dei Colchoneros. Che oltre al meraviglioso talento di Joao Felix, ha saputo sfruttare le occasioni soprattutto nella riffa degli esterni bassi: a destra c'è oggi Trippier, a sinistra è invece arrivato il brasiliano Lodi. Rispetto a qualche mese fa, la grossa novità rojiblanca è questa. E Simeone ora vuole innescarli come si deve...