Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Juventus di domani:



JUVE - "A prescindere dall'allenatore è una squadra molto forte, ha giocatori che hanno grandissimo potenziale, basta vedere i giocatori che hanno lasciato fuori dalla lista. Ciò dice il livello della rosa".



SCONFITTA CON LA REAL SOCIEDAD - "Ci sono cose da migliorare, dobbiamo sistemare qualcosa. Il ritmo è stato buono, ma dobbiamo gestire certe situazioni di gioco in maniera diversa".



DA ALLEGRI A SARRI - "Sarri c'è da due mesi, Allegri c'è stato tanti anni. E' normale che debba passare del tempo prima che si arrivi alla Juve di Sarri. Non mi pare nulla di eccezionale". LA CHAMPIONS - "Guardo le cose giorno per giorno, non mi piacciono i pronostici dei giornalisti o delle case di scommesse. Dipende tutto dal gioco, le cose possono cambiare come con l'Ajax l'anno scorso o l'Atletico nel 2014. La Champions è imprevedibile, ci sono giocatori che possono decidere le partite, qualsiasi rivale ti può mettere in difficoltà".



RONALDO - "Quando giochi contro Ronaldo sai che hai di fronte un animale da gol, può essere pericoloso in qualsiasi situazione vicino all'area di rigore. Non è facile da difendere, sa fare tutto".



GESTO DE LOS HUEVOS - "Già ho chiarito, credo che Ronaldo abbia sentito lo stesso quando lo ha ripetuto".



IL 3-0 - "Le ho riviste tutte le partite contro la Juve, ma è una partita nuova. Il gioco di Allegri non è lo stesso del gioco di Sarri, sono gli stessi giocatori, ma non credo si possa prendere molto di quella gara. Domani avrà una squadra forte, con molta personalità, dovremo portare noi la partita dove ci sentiamo meglio".