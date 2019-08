Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa anche di Joao Felix, gioiello classe '99 arrivato dal Benfica e strappato alla Juventus sul mercato: "Sono molto contento di tutti i nuovi arrivati. Felipe cresce, Hermoso lo stesso. Non è semplice mettere insieme tutti i nuovi, ma è necessario affinché siamo pronti ad affrontare quel che verrà, che sarà difficile. La formazione? Non posso deciderla ora, stiamo provando a formare un bel gruppo insieme. Felix? Non lo vedo come Cristiano Ronaldo, non c'è confronto".