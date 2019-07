La probabile partenza di Joao Cancelo apre a diversi interrogativi in casa Juventus. Primo fra tutti, occorre capire chi lo sostituirà. Finora, uno dei nomi più gettonati per la sua successione in bianconero era quello di Kieran Trippier. L'esterno inglese è vicino a lasciare il Tottenham dopo un'ottima stagione. Tuttavia, a sorpresa, la Vecchia Signora non si trova in pole position. Nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha messo la freccia ed attuato il sorpasso. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ancora non si sarebbe conclusa l'operazione. La Juve resta in agguato, pronta eventualmente a far saltare il banco al minimo segnale di cedimento dei Colchoneros.