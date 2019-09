Il difensore dell'Atletico Madrid Renan Lodi, che ha giocato contro la Juventus nel pareggio di Champions al Wanda Metropolitano, ha parlato ai microfoni di Esporte Interativo svelando che il suo idolo è proprio un bianconero: "In passato sono stati Roberto Carlos e Filipe Luis, ora Marcelo e Alex Sandro". Tutti brasiliani come lui, che in estate ha lasciato l'Atletico Paranaense per fare il salto in Europa: "L'Atletico Madrid è un club importante che mi ha dato subito fiducia, voglio entrare nella storia di questa società". Poi svela un retroscena su Simeone: "Nei primi allenamenti ero nervoso, l'allenatore mi ha preso da parte dicendomi di stare tranquillo e dopo qualche giorno mi ha richiamato spiegandomi di aver visto dei miglioramenti. Da quel momento mi sono rilassato e ho reso anche meglio. Simeone è il migliore al mondo".