Prima gara di Champions League e Juve che si ritrova già nella 'tana del lupo'. I bianconeri affrontano, alle ore 21, l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Sei mesi dopo la cocente sconfitta in terra spagnola (poi ribaltata dalla tripletta di Ronaldo nel match di ritorno, valido per gli ottavi di finale della scorsa edizione della massma competizione europea), i ragazzi oggi di Sarri proveranno a sfatare anche una piccola statistica che premia i ragazzi di Simeone. I Colchoneros, infatti, non perdono quasi mai al debutto in Europa: sei vittorie, due pareggi e addirittura una sola sconfitta nelle prime in CL degli ultimi anni. L'unica volta è capitata nel 2014, in Grecia: l'Olympiacos s'impose per 3-2.