Al termine del match tra Juventus e Atletico, il difensore dei Colchoneros, Savic, ha rilasciato delle dichiarazioni su quanto accaduto in campo.'Era importante giocare, per noi e loro. Manca una settimana prima del campionato. Siamo contenti, una grande partita, se entriamo così in campionato possiamo fare bene. Abbiamo fatto un precampionato importante, l’anno scorso era diverso, adesso eravamo tutti 3-4 settimane a lavorare. I ragazzi così fanno meglio, siamo contenti. L’anno scorso abbiamo sofferto, sono sicuro che possiamo fare bene, sono tutti motivati'.