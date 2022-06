Che cosa ne sarà di Alvaro Morata? A parlare dell'attaccante spagnolo, questa volta, è il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo, che ai microfoni di AS ha risposto anche a una domanda relativa al classe 1992 e a Saul, a sua volta di rientro dall'esperienza in prestito al Chelsea. "Morata e Saul hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremo felici di riaverli", le sue dichiarazioni al quotidiano.



Al di là di quanto possa sostenere Cerezo, comunque, il futuro del "numero 9" rimane tutto da decifrare: nonostante la Juve non sia riuscita a riscattarlo, infatti, non necessariamente l'ex Real Madrid tornerà alla corte di Diego Simeone per restarci, dato che i Colchoneros non lo considerano parte integrante del proprio progetto tecnico e contano ancora di poterlo vendere al miglior offerente. Sempre nell'intervista con AS, del resto, lo stesso presidente ha rivelato che il club dovrà definire una serie di cessioni per almeno 40 milioni di euro, in un "pacchetto" che difficilmente non comprenderà anche Alvaro Morata. La Juve, da parte sua, ci spera ancora: alla Continassa lo spagnolo rimane l'obiettivo principale per la casella del vice Vlahovic, con la convinzione che, a differenza di altri profili sondati, il giocatore possa occupare tutti i ruoli nel tridente offensivo.