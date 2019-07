Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, ha concesso una lunga intervista a Marca. Queste le sue dichiarazioni più importanti: "Joao Felix ha molto talento e lo sta dimostrando, ma è giovane e deve avere pazienza, bisogna aiutarlo a crescere. Con il Cholo Simeone e per come si allena questo club, può migliorare tantissimo, noi lo aiuteremo e lui crescerà, diventando un grande giocatore. Se l’hanno pagato così tanto vuol dire che hanno visto qualcosa di importante in lui, lo aiuteremo e proveremo a fare una grande stagione. Io miglior portiere del mondo? E’ un elogio importante, è bello, dimostra il cammino fatto, ma non devo rilassarmi, ogni giorno è buono per migliorare, non sono al massimo, posso ancora fare meglio sotto alcuni aspetti, come saltare più in alto o essere più reattivo, sono dettagli. L’importante è vincere titoli di squadra. La Champions? Non è un ossessione ma un sogno, sono sicuro che la vinceremo. Abbiamo avuto tante opportunità e non ci siamo riusciti per sfortuna. Ogni anno è quello buono per vincere, ma c’è tanto da fare prima, bisogna giocare bene a calcio. Non sto pensando se sia possibile o no, prima penso al precampionato e a prepararmi bene, vedremo alla fine della stagione".